Москва, 30 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин расскажет президенту РФ Владимиру Путину о планах по развитию российской пилотируемой космонавтики. Об этом РИА Новости заявил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», — сказал Устименко.

Ранее сообщалось о проведении заседания научно-технического совета Роскосмоса, на котором был рассмотрен облик отечественной орбитальной станции.