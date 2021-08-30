Москва, 30 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На 25% вырос объём промышленного производства в Москве увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На рост показателей производства влияет политика властей по поддержке промышленности, сообщается на портале мэра столицы.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Наибольший рост объемов производства отмечен на предприятиях по производству отмечен текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, химических и лекарственных средств.

Продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности — с начала 2021 года рост составил 26,3%/ Также в столице выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года объём промышленного производства в Москве увеличился на 11,6%.

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