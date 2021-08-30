Липецкая область, 23 октября, 2007, 15:31 — ИА Регнум. Новая дорога в свободную экономическую зону "Липецк" начнет строиться в 2008 году. Об этом, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе, на брифинге в обладминистрации сообщил начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Сергей Салогубов.

Протяженность этой трассы составит 26 километров. Новая дорога должна будет разгрузить основные автомагистрали, идущие в направлении ОЭЗ. Современное дорожное покрытие обеспечит удобное и беспрепятственное передвижение большегрузных автомобилей от предприятий экономической зона в направлениях Липецк-Орел-Тамбов и Липецк - Хлевное. По словам чиновника, на осуществление этого масштабного проекта из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Все необходимые экспертизы и проект магистрали готовы.