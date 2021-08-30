Джакарта, 30 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Индонезийские спортсмены смогли завоевать ещё две медали на Параолимпийских играх в Токио. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Саптоёго Пурномо из Индонезии завоевал бронзовую медаль на Параолимпиаде в Токио в беге на 100 метров в классе T37. Спортсмен в финале показал время 11,31 секунды, уступив спортсменам из США (10,95 секунды) и России (11,18 секунды).

Третью для Индонезии медаль на Параолимпийских играх завоевал Дэвид Джейкобс. Спортсмен класса 10 в настольный теннис принес Индонезии бронзовую медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, штангистка Ни Ненгах Видиасих завоевала первую для Индонезии медаль на Параолимпийских играх в Токио.