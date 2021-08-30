Пермь, 30 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Пермском крае со старейшего предприятия, которое занимается торговлей металлом взыскано почти 40 млн рублей. После ареста представительских автомобилей компания погасила долг перед кредитором, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Kaluga-poisk.ru Деньги

Предприятие задолжало Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом свыше 39,5 млн рублей. Долг образовался из-за того, что компания в течение трех с половиной лет не вносила арендную плату на пользование участками земли, на которых расположены объекты недвижимости организации.

Росимущество в судебном порядке добилось взыскания денег. Директору компании-должника вручили предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Крме того, на два автомобиля Toyota Land Cruiser и Toyota Camry был наложен арест.

В результате организация оперативно перечислила всю сумму задолженности на депозитный счет службы судебных приставов. Денежные средства уже направлены взыскателю.