Биробиджан, 30 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Еврейской автономии специалисты обследовали 454 жилых строения, которые были подтоплены водой. По 292 из них подготовлены документы о выплате компенсаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

19.mchs.gov.ru Паводок

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Гарантированные выплаты по 10 тыс. рублей получат 237 жителей 95 домов Амурской области. Из них 92 подтопленцам уже выплатили эти деньги.

«Наша основная задача — своевременно помочь людям. Ситуация, когда люди ждут положенные по закону выплаты месяцами и годами, недопустима. Оценочные комиссии, органы исполнительной власти, специалисты МФЦ совместно и в оперативном режиме работают для решения задачи, которую поставил президент РФ — завершить процесс выплат до сентября этого года», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, с жителями ЕАО государство ещё не полностью рассчиталось за паводок прошлого года.