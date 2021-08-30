Ульяновск, 30 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные палы сухой травы и термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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По данным ведомства, за последние сутки, 29 августа, пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на тушeниe травяных пожаров. Из них два возгорания потушили в Чердаклинском районе, по одному — в Димитровграде, Кузоватовском, Павловском, Сенгилеевском и Теренгульском районах.

За последние сутки огнём пройдено 19,32 гектара, в том числе 18 гектаров площадей горело в Кузоватовском районе.

Кроме того, в Ульяновской области выявлены и подтверждены пять термических точек, в том числе два возгорания мусора, три пала сухой растительности и один пожар в лесном массиве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области из-за высокого класса пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах. Данное решение вступило в силу 28 августа и будет действовать 21 день.