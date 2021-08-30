Майкоп, 30 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. ДТП с тремя погибшими произошло в Адыгее. Автоавария с участием автомашины Mercedes и грузовика случилась в Тахтамукайском районе 29 августа. Погибшие — водитель и пассажиры легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

(сс) Rian Castillo Авария

Как установлено в ходе предварительной проверки, 33-летний житель Краснодарского края, находясь за рулем Mercedes, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, в результате чего он и двое его пассажиров — все жители Краснодарского края — скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка иномарки доставлена с травмами в больницу.

Инцидент произошел на 20-м километре автодороги Краснодар — Верхнебаканский. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут свидетелей и очевидцев ДТП.

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