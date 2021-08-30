Горно-Алтайск, 30 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в четыре раза меньше, чем накануне, 29 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз подтвердился у жителей Усть-Канского, Майминского, Усть-Коксинского и Онгудайского районов, а также Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 661.

«За сутки выздоровели 19 пациентов. По данным на 30 августа, за весь период в регионе выздоровел 19 231 человек», — отметили в оперштабе.