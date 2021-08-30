Уфа, 30 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Заморозки до —2 °С ожидаются в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки

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Сообщается, что ночью 31 августа в республике ожидается понижение температуры воздуха до —2 °С. Днем прогнозируется небольшой дождь. Воздух в дневные часы может прогреться до +23 °C.

1 сентября в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью также ожидаются заморозки до —2 °С, днем столбик термометра может подняться до +28°С.