На большинстве рек Забайкалья отмечен спад уровней воды
Чита, 30 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели сообщили об улучшении паводковой обстановки в регионе. По данным на 30 августа, подъем уровней воды наблюдается только у села Верхний Ульхун (на 18 см) и у села Бытэв (на 10 см). На остальных реках — спад.
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Пойма реки Аргунь у гидропоста Молоканка подтоплена на 31 см.
В ближайшие двое суток в верхнем течении Онона подъем продолжится, на остальных реках сохранится спад, наиболее интенсивный на Амуре, Шилке и в нижнем течении Витима.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край пережил уже три волны поводка. Под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.
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