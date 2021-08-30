Чита, 30 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели сообщили об улучшении паводковой обстановки в регионе. По данным на 30 августа, подъем уровней воды наблюдается только у села Верхний Ульхун (на 18 см) и у села Бытэв (на 10 см). На остальных реках — спад.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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Пойма реки Аргунь у гидропоста Молоканка подтоплена на 31 см.

В ближайшие двое суток в верхнем течении Онона подъем продолжится, на остальных реках сохранится спад, наиболее интенсивный на Амуре, Шилке и в нижнем течении Витима.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край пережил уже три волны поводка. Под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

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