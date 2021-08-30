Новый Орлеан, США, 30 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана «Ида», сообщает телеканал CNN со ссылкой на геологическую службу.

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Отмечается, что в окрестностях крупнейшего в Луизиане города Новый Орлеан река текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с.

По данным геологической службы, это крайне необычное явление, которое уже наблюдалось во время урагана «Катрина» в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден предупредил о разрушениях из-за урагана «Ида» и пообещал, что пострадавшие районы получат всю необходимую помощь.

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