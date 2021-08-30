Екатеринбург, 30 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Уличный художник Покрас Лампас создал новый арт-объект в Екатеринбурге под названием «Теория разбитых окон». Об этом автор сообщил в Instagram.

Instagram Покраса Лампаса (https://www.instagram.com/pokraslampas/) «Теория разбитых окон»

Рисунок сделан в рамках фестиваля «Карт-бланш». Каллиграфическая работа размещена на здании по улице Пушкина в центре Екатеринбурга.

Название арт-объекта отсылает к одноимённой криминологической теории, которая рассматривает мелкие правонарушения (например, разбитые окна в доме) как активный фактор, усиливающий уровень преступности на территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Покрас Лампас попал в скандал из-за работы «Супрематический крест», который возмутил группу православных активистов.