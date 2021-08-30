Варшава, , 09:05 — REGNUM За последние сутки была зафиксирована 61 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы со стороны Белоруссии. Об этом журналистам Polskie Radio 30 августа заявила пресс-секретарь Польской погранслужбы Анна Михальская.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Всего в этом месяце таких попыток было 3 250. Мы задержали уже более 970 иностранцев, которые незаконно пересекли границу со стороны Белоруссии», — сообщила пресс-секретарь.

Она также добавила, что все задержанные лица по решению суда помещены в охраняемые центры для иностранцев.

«По нашим данным, большинство этих людей — граждане Ирака, около 600 человек, граждане Афганистана — около 130 человек», — уточнила Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. В Варшаве считают, что миграционный кризис специально устроили белорусские власти.