Саратов, 30 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 248 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщает 30 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за минувший день пневмония диагностирована у 103 пациентов, с признаками ОРВИ — 140 человек, у пятерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 80 586 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 74 636 человек, за сутки — 158 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 98 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 98 человек, 15 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 27 августа 623 971 человек.

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