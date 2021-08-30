Варшава, , 09:04 — REGNUM Группа лиц, которая занималась разрушением ограждения на польско-белорусской границе, задержана сотрудниками погранохраны Польши. Об этом 29 августа сообщила польская Пограничная стража на своей странице в соцсети Twitter.

Граница (сс) CWitte

«Сотрудники погранохраны вместе с солдатами Войска Польского задержали 13 человек (12 граждан Польши и одного гражданина Нидерландов), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что среди задержанных оказался некто Бартош К., и, вероятнее всего, в этом случае имеется ввиду представитель оппозиционного фонда «Открытый диалог» Бартош Крамек.

Помимо этого, отмечается, что в ближайшее время всем задержанным будут предъявлены обвинения.

Отметим, ранее польское минобороны объявило о начале строительства на границе с Белоруссией забора из колючей проволоки высотой 2,5 м, для чего пограничникам было выделено на помощь 2 тыс. военнослужащих армии Польши.