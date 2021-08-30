Красный Сулин, Ростовская область, 30 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадала восьмилетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Сообщение о ДТП в Красном Сулине поступило в полицию примерно в 22:15 мск 29 августа. На площади 1-й Пятилетки водитель Volkswagen Passat, предположительно, превысив скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Priora.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также два пассажира иномарки, в том числе восьмилетняя девочка. Ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности.

Назначена проверка.