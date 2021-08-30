Иркутск, 30 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В связи с установившейся жаркой сухой погодой на территории 28 районов Иркутской области с 30 августа по 2 сентября установится высокая пожароопасность лесов. Об этом информирует территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Лесной пожар

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Отмечается также, что практически на всей территории Прибайкалья классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Также в северных районах Иркутской области (на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска и Братска) продолжает действовать особый противопожарный режим, который подразумевает ужесточение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и усиление профилактических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 августа площадь активного горения на всех локализованных и действующих лесных пожарах в Приангарье составляет уже 26,56 га.

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