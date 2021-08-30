Пермь, 30 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, сообщает Управление Ропотребнадзора по региону.

Тест на коронавирус

Ежедневно в регионе проводится по 10 тыс. исследований. По словам специалистов, тест-системы обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

По данным пресс-службы администрации Пермского края, летом мощности лабораторий министерства по исследованиям на коронавируса увеличены вдвое. К четырем лабораториям прибавились еще пять.

В минздраве подчеркнули, что метод ПЦР позволяет выявить не только коронавирус. Анализ мазка на ПЦР обнаруживает такие инфекции, как гепатит, уреплазмоз, кандидоз, хламидиоз, вирус папилломы, герпес, микоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, трихомониаз, СПИД (ВИЧ), а также определить наличие раковых клеток, оценить гормональное состояние. Поэтому открытые новые лаборатории будут востребованы и в «мирное» время, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

Добавим, с конца марта 2020 года в Пермском крае выявлен 86 821 носитель коронавируса. Летом 2021 года отмечен рост заболеваемости. Суточный показатель превысил 470 выявленных фактов заражений.