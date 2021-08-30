Мадрид, 30 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» сыграл вничью «Вильярреалом» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Global Panorama Луис Суарес на пресс-конференции

«Вильярреал» дважды выходил вперёд, голы забили полузащитник Ману Тригерос на 52-й минуте и нападающий Арно Груневелд на 74-й.

«Атлетико» оба раза смог отыграться благодаря мячу форварда Луиса Суареса на 56-й минуте и автоголу защитника «Вильярреала» Айсса Манди на 95-й.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает пятое место в чемпионате Испании, в активе команды семь очков. «Вильярреал» идёт на 11-м месте с тремя очками.

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