Вашингтон, 30 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден назвал подготовку к ликвидации последствий урагана «Ида», который обрушился на южные районы США, самой тщательной за период своей карьеры. Об этом он заявил 29 августа в Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

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По словам Байдена, власти уже подготовили 2,5 млн порций еды и 3 млн литров воды для пострадавших от урагана, а также электрогенераторы. Сформированы 13 команд спасателей, в каждую из которых вошли до 17 человек, и более ста бригад скорой помощи.

Ожидается, что ураган принесёт с собой обильные осадки, а уровень воды поднимется на несколько метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден предупредил о разрушениях из-за урагана «Ида» и пообещал, что пострадавшие районы получат всю необходимую помощь.