Красноярск, 30 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Густой туман внёс коррективы в работу аэропорта Красноярска. Утром 30 августа из-за погодных условий задержали 24 рейса. В основном это были прибывающие самолёты.

Andrey Filippov Туман

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13 рейсов пришлось отправить на посадку в другие города — Абакан, Кемерово, Новосибирск, сообщает Ngs24.ru.

Задержаны либо отменены были вылеты в Москву, Сочи, Анапу и по другим направлениям. Что касается прибывающих самолётов, были задержаны рейсы в Красноярск из Москвы, Антальи, Сочи, Абакана и другие.

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