Уфа, 30 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Поддержку и защиту государства получат волонтеры, которые участвуют в тушении лесных пожаров в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР Добровольцы

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики планируют внести изменения в закон «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортостан». В результате, меры господдержки волонтеров будут распространяться и на добровольцев, которые участвуют в тушении пожаров.

«В число приоритетных направлений волонтерской деятельности будут включены защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Работа при чрезвычайных ситуациях связана с большим количеством рисков, буквально на днях группа волонтеров, приехавших на тушение лесного пожара, оказалась в окружении огня. Люди, добровольно встающие на борьбу со стихией, помогающие пострадавшим, достойны поощрения и всесторонней защиты», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что добровольцы имеют право на предоставление специальной и форменной одежды, средств индивидуальной защиты, оборудования, питания, помещения во временное пользование. Помимо этого, им могут предоставлять проезд до места назначения и обратно, страховать здоровье и жизнь, оказывать психологическую помощь и реабилитацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин посмертно наградил волонтера из Башкирии орденом Пирогова.