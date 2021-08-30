Москва, 30 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Москве стартовал технологический конкурс SaaS Factory. Организовал конкурс Московский инновационный кластер, сообщается на портале мэра столицы.

Информационные технологии

Участники конкурса будут состязаться по нескольким направлениям — «Рекомендательные системы», «Кибербезопасность», IoT и др. Каждое направление связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

Лучшие проекты получат финансирование от партнеров конкурса SaaS Factory. Подать заявку можно до 24 сентября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, открыт прием заявок на участие в конкурсе для получения премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».

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