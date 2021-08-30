Киев, 30 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала «НАШ» о способах добиться «возвращения» Крыма в состав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, первый из них по аналогии с древнеримской историей он назвал «Карфаген должен быть разрушен». Дипломат добавил, что это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой западные страны постепенно отказывается из-за её неэффективности. Политик уточнил, что этот план мог бы привести к «развалу России» и сыграть на руку Киеву.

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — сказал он.

Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить «успехи» Киева, считает Чалый. По его мнению, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы «присоединиться все российские регионы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот. Опасаясь «поездов дружбы» из захваченной националистами столицы Украины, население Крыма сформировало силы самообороны. Благодаря этому был проведён референдум о самоопределении полуострова. Подавляющее большинство участников волеизъявления поддержали идею воссоединения с Россией.

По словам генерала ВСУ Игоря Гордийчука, война в Крыму могла обернуться утратой всей Украины. По его словам, в 2014 году у пришедшего к власти путём переворота киевского режима не было «идеологически подготовленных» боевиков.

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