Пекин, 30 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Сети опубликованы первые снимки внедорожного электрокара Chery Little Ant. Фото размещены на сайте Autohome.

Autohome Chery Little Ant

На снимках запечатлён электрокар, покрытый белой тканью. Однако часть машины всё же можно рассмотреть. Так, можно заметить, что колеса у внедорожника очень большие (в диаметре около метра), а его высота превышает два метра. Вероятно, электрокар имеет полный привод.

Стоит отметить, что ранее специалисты сомневались в возможности создания подобной версии автомобиля. На данный момент известно, что внедорожник собран не на «тележке» компактного Little Ant, а на платформе более крупной модели Little Ant Pro.

Пока нет информации о моторной линейки новинки. Стандартный Little Ant оснащается 41-сильным электромотором.

Ранее компания Chery вывела на китайский рынок среднеразмерный премиальный кроссовер CheryExeed TXL с новым более производительным двухлитровым турбодвигателем TGDI (261 л. с.). Мотор агрегатируется с приводом 4×4.

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