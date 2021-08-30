Москва, 30 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Роскосмос согласен с идеей ракетно-космической корпорации «Энергия» о необходимости создания Российской орбитальной служебной станции. Об этом РИА Новости заявил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устиненко.

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«Мы абсолютно согласны с тем, что надо уже сейчас приступить к созданию Российской орбитальной служебной станции», — сказал Устиненко.

Он напомнил о наличии проектных материалов от «Энергии» и Центра управления полетами: «В адрес правительства направлен соответствующий доклад о необходимости развертывания работ по новой станции, первым модулем которой, как предполагается, станет научно-энергетический модуль».