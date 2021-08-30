Благовещенск, 30 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Коронавирусом за прошедшую неделю заболели 939 жителей Амурской области (неделей ранее — 944). Доля людей старше 65 лет, инфицированных COVID-19, за этот период возросла с 17% до 21%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

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Детей, которые болеют коронавирусом, стало больше на 20% — их доля возросла до 11%. На 24,3% вырос уровень заболеваемости среди несовершеннолетних в возрасте от 0 до 6 лет, на 24,4% — в группе 7−14 лет.

За все время существования COVID-19 им заразились 31 657 амурчан, погибли 389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе эпидемиологическая обстановка в Амурской области оценивалась как сложная, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых был превышен в пять раз. Коронавирусом за неделю заразились 944 жителя региона, 10% из них — дети.