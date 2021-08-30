Тбилиси, 30 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Замминистра обороны Грузии Давид Суджашвили принял прибывшего в Тбилиси директора литовского регионального центра киберзащиты Ромуалда Петкевичуса. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

Цитата из к/ф «Призрак в доспехах». реж Руперт Сандерс. 2017. США Кибер-технологии

Сообщается, что встреча была посвящена угрозам в киберпространстве и способам совместной борьбы с ними. Суджашвили рассказал о реформах в Агентстве кибербезопасности в Грузии.

«Литовская сторона пригласила Агентство кибербезопасности министерства обороны Грузии стать членом Регионального центра киберзащиты (RCDC)», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что RCDC основали в июле 2021 года в литовском Каунасе. Инициатива была реализована при помощи США. Центр предназначен для анализа киберугроз и обмена информацией по кибербезопасности.