Вьентьян, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся в турне по странам Юго-Восточной Азии, провёл 28 августа встречу с премьер-министром Лаоса Пханкхамом Випхаваном, с которым обсудил пути укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи глава МИД Южной Кореи обратился к правительству Лаоса с просьбой создать благоприятные условия для южнокорейских компаний, желающих выйти на рынок страны, а также оказать содействие южнокорейским бизнесменам, желающим принять участие в инфраструктурных проектах правительства Лаоса.

Он также призвал официальный Вентьян поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Представители двух стран также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма.

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