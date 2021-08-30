Российские хоккеисты узнали соперников по группе на Олимпиаде-2022
Цюрих, Швейцария, 30 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2022 года.
Цитата из видео «Олимпиада 2018 Россия-Германия (25.02.2018) Финал» на YouTube
Сборная России по хоккею на олимпиаде в Республике Корея 2018
Состав групп определялся на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). В группах сыграют следующие команды:
Группа А:
- Канада
- США
- Германия
- Китай
Группа B:
- Россия
- Чехия
- Швейцария
- Дания
Группа C:
- Финляндия
- Швеция
- Словакия
- Латвия
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале сборную Германии в овертайме со счётом 4:3.