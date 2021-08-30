Цюрих, Швейцария, 30 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2022 года.

Цитата из видео «Олимпиада 2018 Россия-Германия (25.02.2018) Финал» на YouTube
Сборная России по хоккею на олимпиаде в Республике Корея 2018

Состав групп определялся на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). В группах сыграют следующие команды:

Группа А:

  • Канада
  • США
  • Германия
  • Китай

Группа B:

  • Россия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Дания

Группа C:

  • Финляндия
  • Швеция
  • Словакия
  • Латвия

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале сборную Германии в овертайме со счётом 4:3.