Иркутск, 30 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 30 августа пресс-служба правительства региона, площадь активного горения на всех локализованных и действующих пожарах составляет всего 26,56 га.

ИА REGNUM Лесной пожар

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В локализованном состоянии на вечер 29 августа оставалось восемь пожаров на общей площади 21 739 га. Два из них — вновь обнаруженные в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, шесть — ранее зарегистрированные, все в Катангском районе.

Из девяти вновь зарегистрированных 29 августа возгораний три начались на арендованных участках, шесть — на незакрепленных. В шести случаях причиной возгорания предварительно рассматриваются грозы, в двух — усматривается вина местного населения, в одном — огонь пришел в лес от линейного объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в локализованном состоянии оставались семь пожаров на общей площади 22 452 га, все они возникли в Катангском районе Приангарья.

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