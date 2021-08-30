Нижний Тагил, Свердловская область, 30 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области отдали под суд женщину 1991 года рождения, убившую своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что 21 ноября 2020 года супруги были пьяны. Между ними возник конфликт. Гражданка взяла ножницы и ударила своего мужа остриём. Тот скончался.

Установлено, что потерпевший оскорблял женщину и ударил её ногой в живот. Тем не менее сейчас ей грозит до 15 лет колонии.