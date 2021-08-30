Казань, 30 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Для жителей Татарии понедельник, 30 августа, является нерабочим праздничным днем, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

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В соответствии с региональным законодательством, 30 августа — День республики и является нерабочим праздничным днем. Также 30 августа в Казани отмечают День города.

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей с праздником и отметил, что республика, являясь одним из опорных регионов многонационального отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей.

«Это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти», — подчеркнул он.

Жители Татарии бережно относятся к своему историко-культурному наследию, сохранению и развитию языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в республике, добавил Минниханов.

«Ярким примером заботы о традиционных духовных ценностях стало создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери», — заключил глава региона и пожелал жителям здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и оптимизма.

ИА REGNUM напоминает, в минувшую субботу, 28 августа, 650-летие со дня основания отмечали в городе Калуге.

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