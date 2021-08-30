Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Английский клуб «Норвич» арендовал полузащитника футбольного клуба «Ростов» Матиаса Норманна. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе жёлто-синих.

Алексей Колчин ИА REGNUM Норманн

Клуб английской премьер-лиги арендовал игрока до конца сезона 2021/22 с правом выкупа, уточнили в команде.

ИА REGNUM напоминает, что информация о возможном переходе Норманна в один из английских клубов уже появлялась неоднократно. Хавбеком «Ростова» интересовался также «Ньюкасл». Контракт с жёлто-синими Норманн подписал в 2019 году. Соглашение действует до 2024 года.