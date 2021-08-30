Новосибирск, 30 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» сегодня, 30 августа, запланирован показ фотокниги калининградского фотографа Дмитрия Вышемирского «Милосердия жду…». В анонсе уточняется, что «вошедшая в книгу коллекция работ фотографа, художника, поэта Дмитрия Вышемирского, сделанных в 80-е годы в ходе экспедиции по местам расположения лагерей ГУЛАГа, впервые публикуется в полном объёме».

Ru.boell.org Фонд Генриха Бёлля

«Книгу представит коллектив авторов: создатель снимков и текста Дмитрий Вышемирский в формате онлайн, лично на встрече будут присутствовать: дизайнер книги Константин Ерёменко, редактор фотографий, искусствовед Ирина Чмырёва, координатор проекта Нурия Фатыхова», — говорится на сайте Центра.

Отметим, что Нурия Фатыхова является координатором немецкого Фонда имени Генриха Бёлля в России.

Вход на мероприятие свободный и бесплатный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подведомственный мэрии Екатеринбурга «Дом Маклецкого» анонсировал тренинг для журналистов, проводимый на деньги немецкого Фонда имени Генриха Бёлля.

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Напомним, что Фонд имени Генриха Бёлля уже критиковался в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне за свою деятельность на территории России. Структуре было вынесено официальное предупреждение. Отметим, что представители фонда выступали против строительства газопровода «Северного потока — 2».

Кроме того, Генпрокуратуру России просят признать немецкий Фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией.

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