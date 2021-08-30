Вашингтон, 30 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Серьёзные разрушения может причинить южным штатам США ураган «Ида». Об этом американский президент Джо Байден заявил 29 августа в штаб-квартире Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

Pixabay.com Ураган

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«Я хочу снова подчеркнуть, что это будет разрушительный, разрушительный ураган, опасный для жизни шторм», — сказал Байден, выступление которого транслировал сайт Белого дома.

Президент пообещал направить усилия всего государства на спасательные и восстановительные работы, которые потребуются после ухода шторма. Губернаторы штатов Алабама, Луизиана и Миссисипи уже знают о том, что получат всё необходимое, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Ида» сформировался в Атлантическом океане и достиг побережья Мексиканского залива на территории штата Луизиана 29 августа. В штате произошли перебои в электроснабжении.

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