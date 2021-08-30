Пермь, 30 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Пермский край получил очередную партию вакцины против коронавирусной инфекции. На территорию региона доставлено 22 800 комплектов препарата «Спутник V», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцина

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По данным минздрава, с начала 2021 года первую прививку от COVID-19 сделали 670,2 тыс. пермяков. Полный курс вакцинации прошли 526,3 тыс. человек.

Прививочные кабинеты работают в 56 медицинских организациях Прикамья. Всего за период иммунизации регион получил 853 739 комплектов вакцины: 686 993 комплектов «Спутника V», 107 156 — «Спутника Лайт», 50 960 — «ЭпиВакКороны», 8630 — «КовиВака».