Москва, 30 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Почти каждый четвертый работающий житель России (24%) помимо основной работы имеет подработку. Чаще подрабатываю те, кто постоянно на «удаленке» (41%), свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Цитата из к/ф «Джентльменское соглашение». реж Элиа Казан. 1947. США За работой

Сотрудники, работающие удалённо берут подработку в два раза чаще тех, кто работает из офиса — 39% против 22%. Хотели бы найти дополнительный заработок более 50% опрошенных, работающих только в одном месте.

В основном граждане подрабатывают летом, чем в зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. На подработку и в августе, в январе уходит одинаково — до 10 часов в неделю — 62% и 61%.

Опрос проведён 10−26 августа. Опрошены 2500 граждан старше 18 лет во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нехватки заработка по основному месту работы 53% жителей России вынуждены подрабатывать.

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