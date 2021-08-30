Кливленд, США, 30 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Поединок по правилам бокса прошёл 30 августа в Кливленде (США).

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Бой продлился все запланированные восемь раундов. Пол победил раздельным решением судей — 77−75, 75−77, 78−74.

Для Пола этот бой стал четвёртым в карьере. До этого он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 19 побед и потерпел семь поражений. В апреле 2021 года он был официально уволен из UFC.