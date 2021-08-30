Забайкальские спасатели помогли Якутии тушить пожары
Чита, 30 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Забайкальский край 30 августа прибыли 67 сотрудников Читинской базы авиационной охраны лесов, которые на протяжении двух месяцев помогали в тушении лесных пожаров и стабилизации пожароопасной обстановки в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Лесной пожар
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По информации Читинской авиабазы, на данный момент 47 пожарных уже прибыли в Читу. Ещё 20 сотрудников находятся в пути к городу.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 августа, леса Якутии горят в 35 местах. Угрозы населённым пунктам нет.
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