Екатеринбург, 30 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В контактном зоопарке на территории Кировского района Екатеринбурга змея укусила ребёнка. Об этом пишут СМИ.

Эколого-биологический центр «Следово» Змея

По данным Е1.ru, пострадавшей девочке пять лет. Её старшая сестра взяла змею на руки, и в этот момент произошло нападение

Родителям детей сотрудники зоопарка сказали, что это случилось из-за того, что от девочки пахло цыплятами. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.