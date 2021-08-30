Уфа, 30 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Ребенка, который выпал из окна, поймал прохожий в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Yarnews.net Ребенок в окне дома на Кавказской

Сообщается, что вечером 29 августа на ул. Пекинской, 35 из окна первого этажа выпал ребенок. Проходивший мимо мужчина заметил в окне девочку 2018 года рождения.

«Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев. Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным сведениям, в квартире на тот момент был мать ребенка. Девочку доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок погиб, выпав из окна жилого дома.