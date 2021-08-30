Вашингтон, 30 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Встреча президента США Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским состоится 1 сентября. Это следует из графика американского лидера, опубликованного 29 августа пресс-службой Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

В администрации главы США отметили, что Байден примет Зеленского в Белом доме, их встреча подтвердит непоколебимую поддержку «суверенитету и территориальной целостности» Украины со стороны США.

Также речь идёт о «тесном сотрудничестве» Вашингтона и Киева в сфере «энергетической безопасности» и поддержке усилий Зеленского по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что Байден встретится с Зеленским 30 августа, но позже их переговоры отложили на следующий день. Затем советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что встречу отложили ещё на день из-за ситуации в Афганистане.

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