Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В последние дни лета в Ростовской области ожидается жаркая погода. Это следует из оперативного прогноза на 30 августа, опубликованном на сайте регионального управления МЧС России.

Health.mil Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В течение дня на Дону существенных осадков не ожидается, в ряде территорий в дневные часы возможна пыльная буря. Ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Столбики уличных термометров поднимутся до +28…33 градусов, по югу — до 37 градусов.

В некоторых районах Ростовской области сохранится высокая пожароопасность.