Москва, 30 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

МКС

По его словам, в декабре 2020 года он делал соответствующий доклад на Совете РАН по космосу, после чего этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, «на котором никто из присутствующих не дал гарантии, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя».

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Соловьев сообщил, в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции космонавты обнаружили новые несквозные трещины. Соловьёв уточнил, что несколько несквозных трещин были обнаружены в модуле «Заря». Этот модуль является первым и самым старым на МКС. Как пояснил специалист, такая ситуация вызывает у него опасения.

Читайте также: Космонавты обнаружили новые трещины в российском сегменте МКС