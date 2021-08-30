Брюссель, 30 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин лишился лучшего круга по итогам Гран-при Бельгии. Об этом 30 августа сообщается на сайте «королевских автогонок».

Morio Формула-1

В официальном протоколе Гран-при Бельгии автор лучшего круга не указан. Таким образом, лучший круг по итогам гонки никому не присуждён.

Это связано с тем, что лучший круг был показан в режиме автомобиля безопасности, за которым гонщики и прошли три круга.

При этом, согласно регламенту, дополнительные очки за лучший круг начисляются только тем, кто финишировал на первых десяти местах. Поскольку Мазепин пришёл к финишу 17-м, то он бы в любом случае не получил бонусного балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии.