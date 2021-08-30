Георгиевск, Ставропольский край, 30 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погибли на месте пять человек, позже скончался еще один пострадавший. В больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария

Автоавария произошла вечером на дороге Минеральные Воды — Кочубей в районе села Подгорное в Георгиевском округе. На трассе столкнулись три легковые автомашины — Honda Prestige, Lada Niva, Toyota Corolla и грузовик Suzuki. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Prestige выехал на встречную полосу и столкнулся поочередно со всеми другими участниками ДТП. В результате погибли пятеро человек, находившиеся в автомобилях Honda и Lada Niva.

В больницу города Георгиевска доставлены ребенок и взрослый. Однако спасти мужчину не удалось. В настоящее время решается вопрос о переправке раненого ребенка в больницу города Ставрополя.