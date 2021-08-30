Москва, 30 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Ситуация с безопасностью и работоспособностью Международной космической станции находится под контролем. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

МКС

«Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В.А. Соловьевым в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля «Наука», ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем», — сказал Устименко.

В рамках этого направления, по его словам, запуск к МКС «Науки» и узлового модуля — абсолютно правильное и своевременное решение со стороны руководства отрасли.