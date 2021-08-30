Чита, 30 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Забайкалье отмечено статистически значимое снижение заболеваемости COVID-19. Как пояснила 30 августа сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа, заболеваемость снизилась на 19%.

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Выявлять коронавирус стали меньше у работников госуправления на 35,4% и промышленных предприятий на 32,8%, а также в социальных учреждениях на 54,5%.

По словам Светлана Лапы, вместе с тем рост заболеваемости в августе продолжился в пяти районах: в Балейском, Забайкальском, Карымском, Могочинском и Приаргунском. Заболеваемость на уровне июля осталась в двух районах — Оловяннинском и Тунгокоченском.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой на 29 августа общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляло 63 598, причём 184 из них обнаружили только за сутки.